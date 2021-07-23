На одесских пляжах временно не рекомендуют купаться: названа причина
Последствия от ливня в Одессе ощущаются до сих пор. На городских пляжах временно не рекомендуют купаться.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Одесского городского совета.
По результатам исследований проб морской воды, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.
"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, которые передаются водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения",- говорится в сообщении.
Напомним, вчера ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.
Вместе с тем, Одессу ночью накрыл мощный ливень.
Из-за ухудшения погоды в работе транспорта Одессы произошел сбой.