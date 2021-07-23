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На одесских пляжах временно не рекомендуют купаться: названа причина

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Одесса, Пятница 23 июля 2021 14:26
На одесских пляжах временно не рекомендуют купаться: названа причина Фото: на одесских пляжах не рекомендуют купаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Последствия от ливня в Одессе ощущаются до сих пор. На городских пляжах временно не рекомендуют купаться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Одесского городского совета.

По результатам исследований проб морской воды, большое количество поверхностных вод попало в акваторию городских пляжей.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, которые передаются водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения",- говорится в сообщении.

Напомним, вчера ливень накрыл Мариуполь. В городе затопило дороги и тротуары, ряд электроподстанций был обесточен.

Вместе с тем, Одессу ночью накрыл мощный ливень.

Из-за ухудшения погоды в работе транспорта Одессы произошел сбой.

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