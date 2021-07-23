ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На одеських пляжах тимчасово не рекомендують купатися: названо причину

Новость на русском →
Одеса, П'ятниця 23 липня 2021 14:26
На одеських пляжах тимчасово не рекомендують купатися: названо причину Фото: на одеських пляжах не рекомендують купатися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Наслідки від зливи в Одесі відчуваються досі. На міських пляжах тимчасово не рекомендують купатися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Одеської міської ради.

За результатами досліджень проб морської води, велика кількість поверхневих вод потрапила до акваторії міських пляжів.

"З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора злива накрила Маріуполь. У місті затопило дороги та тротуари, ряд електропідстанцій було знеструмлено.

Разом з тим, Одесу вночі накрила потужна злива.

Через погіршення погоди в роботі транспорту Одеси стався збій.

Читайте РБК-Україна в Google News
пляж
NEWS
Єврокомісія отримала запит України про термінові консультації через "Північний потік-2"
Єврокомісія отримала запит України про термінові консультації через "Північний потік-2"
DAILY
В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"
Мілан Лєліч, Владислав Красінський В обхід України. Як США і Німеччина вирішили долю "Північного потоку-2"