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Одесские пляжи все еще заминированы. Спасатели призывают горожан не верить фейкам

Фото: ГСЧС опровергает фейки о разминировании одесских пляжей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Информация в Telegram-каналах по разминированию одесских пляжей не соответствует действительности. Их посещение в дальнейшем является опасным и запрещенным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление ГУ ГСЧС в Одесской области.

"Срочно! Вниманию одесситов и жителей Одесской области! Сегодня, в некоторых телеграмм-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня ГСЧС будет начинать частично разминировать одесские пляжи.Эта информация не соответствует действительности и является фейковой! Никаких заявлений представители ГУ ГСЧС в Одесской области не делали!", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили: ни в коем случае не передвигаться по территории побережья и пляжам Одессы и области.

"Посещать пляжи и в дальнейшем категорически запрещено - они заминированы!",- заявили в ГСЧС.

Напомним, недавно спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что российские оккупанты пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку.

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Одесса