Оккупанты пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку, - Одесская ОВА

Российские оккупанты пытаются восстановить интенсивную воздушную разведку. Это происходит как днем, так и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука во время видеообращения.

"Ночь прошла под сигналы тревоги. Враг пытается восстановить интенсивную воздушную разведку. Силы обороны продолжают выполнять задачи по назначению. Спасибо всем одесситам и жителям области, кто сообщает о рашистских дронах", - сказал Братчук.

Напомним, ранее стало известно, что в Одесской области ВСУ уничтожили вражеский беспилотник.

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