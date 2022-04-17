Одеські пляжі все ще заміновані. Рятувальники закликають містян не вірити фейкам

"Терміново! До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні, в декотрих телеграм-каналах, з'явилась новина про те, що нібито сьогодні ДСНС буде розпочинати частково розміновувати одеські пляжі.Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою! Жодних заяв представники ГУ ДСНС в Одеській області не робили!", - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили: жодному випадку не пересуватися по території узбережжя та пляжами Одеси i області.

"Відвідувати пляжі й надалі категорично заборонено - вони заміновані!", - заявили в ДСНС.

Нагадаємо, нещодавно речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що російські окупанти намагаються відновити інтенсивну повітряну розвідку.

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