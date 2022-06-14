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Одесская опера возобновляет работу

Фото: Одесская опера снова открывается для зрителей (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Одесская национальная опера после вынужденной паузы возобновляет свою работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского совета.

Сообщается, что концерты "Опера Гала" и "Балет Гала", а также опера "Запорожец за Дунаем" будут посвящены Вооруженным силам Украины.

"В случае воздушной тревоги показ будет прерван, а всем зрителям необходимо будет пройти в защитное укрытие, находящееся в театре, в сопровождении билетеров. Количество мест в зале театра, согласно требованиям, будет соответствовать количеству мест в защитном укрытии, количество билетов будет ограничено", - говорится в сообщении.

На входе в театр зрителей будут проверять металлодетектором. Афиша событий, а также билеты на представления уже доступны в продаже онлайн и в кассах театра.

Режим работы касс:

  • Со вторника по субботу: с 11:00 до 19:30
  • Воскресенье - выходной

Напомним, ранее сообщалось, что Россия отзывает заявку на Expo 2030, на проведение которого претендует Одесса.

Подробнее о ситуации в городе в материале "Путину люди не нужны". Как война изменила Одессу и чем живет город у моря".

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Одесса