Одесская опера возобновляет работу

Одесская национальная опера после вынужденной паузы возобновляет свою работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесского городского совета.
Сообщается, что концерты "Опера Гала" и "Балет Гала", а также опера "Запорожец за Дунаем" будут посвящены Вооруженным силам Украины.
"В случае воздушной тревоги показ будет прерван, а всем зрителям необходимо будет пройти в защитное укрытие, находящееся в театре, в сопровождении билетеров. Количество мест в зале театра, согласно требованиям, будет соответствовать количеству мест в защитном укрытии, количество билетов будет ограничено", - говорится в сообщении.
На входе в театр зрителей будут проверять металлодетектором. Афиша событий, а также билеты на представления уже доступны в продаже онлайн и в кассах театра.
Режим работы касс:
Напомним, ранее сообщалось, что Россия отзывает заявку на Expo 2030, на проведение которого претендует Одесса.
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