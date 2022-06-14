Одеська опера відновлює роботу

Одеська національна опера після вимушеної паузи відновлює свою роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Одеської міської ради.
Повідомляється, що концерти "Опера Гала" і "Балет Гала", а також опера "Запорожець за Дунаєм" будуть присвячені Збройним силам України.
"У разі повітряної тривоги показ буде перервано, а всім глядачам необхідно буде пройти в захисне укриття, що знаходиться в театрі, у супроводі білетерів. Кількість місць в залі театру, згідно з вимогами, буде відповідати кількості місць в захисному укритті, кількість квитків буде обмежена", - йдеться в повідомленні.
На вході до театру глядачів перевірятимуть металодетектором. Афіша подій, а також квитки на вистави вже доступні у продажу онлайн і в касах театру.
Режим роботи кас:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відкликає заявку на Expo 2030, на проведення якого претендує Одеса.
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