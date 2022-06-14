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Одесская область соберет меньше урожая, чем в прошлом году: названа причина

Фото: Одесская область соберет меньше урожая, чем в прошлом году (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

В Одесской области ожидают собрать чуть больше половины от прошлогоднего урожая. Это объясняется сильной засухой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью "Суспільному" рассказала директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВА Алла Стоянова.

Она рассказала, что прошлогодние результаты урожайности были рекордными для Украины, но в 2022 году ситуация ухудшится.

"Если мы получим урожай на уровне 60 процентов прошлогоднего урожая, для нашего региона это будет очень хороший показатель, потому что последние месяцы была засуха", - заявила Стоянова.

По ее словам, этого все равно хватит для того, чтобы прокормить всех жителей области.

"Сегодня наша страна производит зерна в 5-6 раз больше, чем потребляет. В прошлом году мы произвели 107 млн ​​тонн, а потребили не более 20 млн тонн. Ожидаем получить около 70 млн тонн, а потребляем тоже не больше 20", - добавила чиновница.

Напомним, ранее стало известно, что в Минагрополитики готовятся использовать технологии для временного хранения зерна. Это необходимо, чтобы не потерять урожай, если возобновить экспорт не удастся.

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Одесса