Одесская область соберет меньше урожая, чем в прошлом году: названа причина

Она рассказала, что прошлогодние результаты урожайности были рекордными для Украины, но в 2022 году ситуация ухудшится.

"Если мы получим урожай на уровне 60 процентов прошлогоднего урожая, для нашего региона это будет очень хороший показатель, потому что последние месяцы была засуха", - заявила Стоянова.

По ее словам, этого все равно хватит для того, чтобы прокормить всех жителей области.

"Сегодня наша страна производит зерна в 5-6 раз больше, чем потребляет. В прошлом году мы произвели 107 млн ​​тонн, а потребили не более 20 млн тонн. Ожидаем получить около 70 млн тонн, а потребляем тоже не больше 20", - добавила чиновница.