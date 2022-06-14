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Одеська область збере менше врожаю, ніж минулого року: названо причину

Фото: Одеська область збере менше врожаю, ніж минулого року (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

В Одеській області очікують зібрати трохи більше половини від минулорічного врожаю. Це пояснюється сильною посухою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв’ю "Суспільному" розповіла директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

Вона розповіла, що минулорічні результати врожайності були рекордними для України, але в 2022 році ситуація погіршиться.

"Якщо ми отримаємо врожай на рівні 60 відсотків від торішнього врожаю, для нашого регіону це буде дуже добрий показник, тому що останні місяці була посуха", - заявила Стоянова.

За її словами, цього все одно вистачить для того, щоб прогодувати всіх жителів області.

"Сьогодні наша країна виробляє зерна в 5-6 разів більше, ніж споживає. Минулого року ми зробили 107 млн тонн, а спожили не більше, ніж 20 млн тонн. Очікуємо отримати близько 70 млн тонн, а споживаємо теж не більше, ніж 20", - додала чиновниця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Мінагрополітики готуються застосовувати технології для тимчасового зберігання зерна. Це необхідно, щоб не втратити врожай, якщо відновити експорт не вдасться.

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Одеса