Одесская область готова к ослаблению карантина, - Минздрав

По данным Министерства здравоохранения по состоянию на 2 июля, Одесская область готова к ослаблению карантина. Однако в Киеве и еще в 10 областях эпидситуация не соответствует определенным критериям.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, к ослаблению карантина не готовы:

Киев

Волынская область

Донецкая область

Закарпатская область

Ивано-Франківськівська область

Львовская область

Ровенская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черновицкая область

Черниговская область

Как отмечается, возможность перейти на следующий этап ослабления карантинных ограничений будет происходить при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

В частности, это соответствие данным среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тысяч населения. А также соответствие загруженности коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью.

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)

Напомним, в Черновцах приняли решение об ослаблении ограничений в работе общественного транспорта.

Также сообщалось, что со вчерашнего дня Киев усилил карантин, ограничив работу ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Украине разрешено работу кинотеатров.