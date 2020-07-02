Одеська область готова до послаблення карантину, - МОЗ

У 11 регіонах епідемситуація не відповідає визначеним критеріям
За даними Міністерства охорони здоров'я станом на 2 липня, Одеська область готова до послаблення карантину. Однак у Києві та ще у 10 областях епідситуація не відповідає визначеним критеріям.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як повідомляється, до послаблення карантину не готові:
Як зазначається, можливість перейти на наступний етап послаблення карантинних обмежень відбуватиметься за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.
Зокрема, це відповідність даним середньої кількості ПЛР-тестів за останні 7 днів на 100 тисяч населення. А також відповідність завантаженості ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою.
Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)
Нагадаємо, у Чернівцях прийняли рішення про ослаблення обмежень в роботі громадського транспорту.
Також повідомлялося, що з вчорашнього дня Київ посилив карантин, обмеживши роботу ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.
Крім того, з сьогоднішнього дня в Україні дозволено роботу кінотеатрів.
Автор: Андрій Козловський