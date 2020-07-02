Одеська область готова до послаблення карантину, - МОЗ

За даними Міністерства охорони здоров'я станом на 2 липня, Одеська область готова до послаблення карантину. Однак у Києві та ще у 10 областях епідситуація не відповідає визначеним критеріям.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, до послаблення карантину не готові:

Київ

Волинська область

Донецька область

Закарпатська область

Івано-Франківськівська область

Львівська область

Рівненська область

Харківська область

Хмельницька область

Чернівецька область

Чернігівська область

Як зазначається, можливість перейти на наступний етап послаблення карантинних обмежень відбуватиметься за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям.

Зокрема, це відповідність даним середньої кількості ПЛР-тестів за останні 7 днів на 100 тисяч населення. А також відповідність завантаженості ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою.

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, у Чернівцях прийняли рішення про ослаблення обмежень в роботі громадського транспорту.

Також повідомлялося, що з вчорашнього дня Київ посилив карантин, обмеживши роботу ресторанів, кінотеатрів і проведення масових заходів.

Крім того, з сьогоднішнього дня в Україні дозволено роботу кінотеатрів.