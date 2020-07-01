Черновцы ослабили карантин

Фото: маршрутка (РБК-Украина)

В городе разрешили проезд без спецбилетов

В Черновцах приняли решение об ослаблении ограничений в работе общественного транспорта. В частности, был разрешен проезд гражданам без специальных билетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкого городского совета.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) 1 июля.

"На период работы транспорта в режиме специальных перевозок при наличии свободных сидячих мест в Черновцах со 2 июля разрешено с 10:00 часов до 22:00 часов проезд другим категориям граждан при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий при оказании услуг по перевозке пассажиров на период карантина. До 10:00 транспортом могут пользоваться только жители, которые добираются на работу, предъявив спецпроездной, удостоверение или справку с места работы", - сообщили в горсовете.

Проезд в транспорте разрешен лишь в защитной маске и без признаков ОРВИ, а также в количестве пассажиров равному сидячим местам.

Отметим, за прошлые сутки в Черновцах подтвердили два новых случая коронавируса. Всего в городе зафиксировано 1736 случаев COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что 12 регионов Украины не соответствуют требованиям для ослабления карантина, среди них и Черновицкая область.

Также сообщалось, что 1 июля ужесточил карантин Киев, ограничив работу ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

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Автор: Игорь Литвиненко