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Одесити захищають мішками з піском символ міста - пам'ятник Дюку (фото)

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Одеса, Середа 09 березня 2022 13:14
Одесити захищають мішками з піском символ міста - пам'ятник Дюку (фото) Фото: Пам'ятник Дюку де Рішельє (wikipedia.org)
Автор: Світлана Мащенко

В Одесі люди обкладають символ міста - пам'ятник Дюку де Рішельє, мішками з піском, щоб захистити від можливих руйнувань.

Знімком поділився місцевий Telegam-канал.

На фото видно, що пам'ятник, відкритий ще в 1828-му році, який вважається першим монументом такого роду в місті, обкладений сотнями мішків з піском. Люди продовжують роботу, щоб захистити символ міста.

"Працівники Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху, КП "Міські дороги" та КП "Сервісний центр" обкладають символ Одеси, пам'ятник герцогу Рішельє мішками з піском", - йдеться у підписі до знімків.

Одесити захищають мішками з піском символ міста - пам'ятник Дюку (фото)Одесити захищають мішками з піском символ міста - пам'ятник Дюку (фото)

Фото: t.me/odesacityofficial

Зазначимо, що дюк Арман Емманюель дю Плессі, герцог де Рішельє 1803 року став градоначальником Одеси, а з 1805 по 1814 генерал-губернатором Одеси.

Одесити називали його "Наш дюк" і вважали засновником міста, хоча на той час Одесі було вже 8 років, а до того поселення на місці міста існували сотні років. Стараннями нового градоначальника місто перетворилося на великий торговий порт.

Про те, що відбувається в Одесі зараз, можна стежити в нашому онлайн.

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