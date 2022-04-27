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Одесситы видели корабли у побережья. Военные уверяют, что это не российские

Фото: одесситы видели корабли у побережья (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 27 апреля, одесситы сообщали о кораблях, которые виднелись с побережья Одессы. Как пояснили в оперативном командовании "Південь", они не русские.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Одесса. Официально".

"Суда, которые порой появляются на горизонте - обстрелянный рашистами в начале марта танкер "Миллениум Спирит" (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые отнесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано", - заявили военные.

В оперативном командовании "Південь" добавили, что обстановка в море находится под постоянным контролем. Сейчас гражданское судоходство не осуществляется из-за закрытия российскими оккупантами северо-западной части Черного моря и возможного применения оружия.

"Подхода рашистских кораблей к побережью Одессы не было", - добавили военные.

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