Одесситы видели корабли у побережья. Военные уверяют, что это не российские

"Суда, которые порой появляются на горизонте - обстрелянный рашистами в начале марта танкер "Миллениум Спирит" (Молдова) без экипажа и так же неуправляемые баржи, которые отнесло в море, а вернуть нет возможности, потому что судоходство заблокировано", - заявили военные.

В оперативном командовании "Південь" добавили, что обстановка в море находится под постоянным контролем. Сейчас гражданское судоходство не осуществляется из-за закрытия российскими оккупантами северо-западной части Черного моря и возможного применения оружия.

"Подхода рашистских кораблей к побережью Одессы не было", - добавили военные.