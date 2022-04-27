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Одесити бачили кораблі біля побережжя. Військові запевняють, що то не російські

Фото: одесити бачили кораблі біля побережжя (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 27 квітня, одесити повідомляли про кораблі, які виднілися з побережжя Одеси. Як пояснили в оперативному командуванні "Південь", вони не російські.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Одеса. Офіційно".

"Судна, що часом з'являються на обрії - обстріляний рашистами на початку березня танкер "Міленіум Спіріт" (Молдова) без екіпажу і так само некеровані баржі, які віднесло в море, а повернути нема можливості, бо судноплавство заблоковано", - заявили військові.

В оперативному командуванні "Південь" додали, що обстановка в морі перебуває під постійним контролем. Наразі цивільне судноплавство не здійснюється через закриття російськими окупантами північно-західної частини Чорного моря та можливе застосування зброї.

"Підходу рашистських кораблів до узбережжя Одеси не було", - додали військові.

Війна Росії проти України триває шістдесят три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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