Одесити бачили кораблі біля побережжя. Військові запевняють, що то не російські

"Судна, що часом з'являються на обрії - обстріляний рашистами на початку березня танкер "Міленіум Спіріт" (Молдова) без екіпажу і так само некеровані баржі, які віднесло в море, а повернути нема можливості, бо судноплавство заблоковано", - заявили військові.

В оперативному командуванні "Південь" додали, що обстановка в морі перебуває під постійним контролем. Наразі цивільне судноплавство не здійснюється через закриття російськими окупантами північно-західної частини Чорного моря та можливе застосування зброї.

"Підходу рашистських кораблів до узбережжя Одеси не було", - додали військові.