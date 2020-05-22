В Одессе завершили расчистку завалов обрушенного дома

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили работы по расчистке завалов обрушенного в Одессе жилого дома по улице Торговая, 2. Техника и личный состав ГСЧС возвращается к местам дислокации.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отметим, работы по расчистке завалов длились на протяжении четырех дней, с 18 мая.

"По состоянию на 19:30 работы по расчистке завалов по ул. Торговая завершены. Техника и личный состав ГСЧС возвращаются к местам постоянной дислокации", - сообщили спасатели.

Напомним, 18 мая в Одессе произошел обвал части четырехэтажного жилого дома. Как отметили спасатели, все жильцы дома успели покинуть здание до обрушения. В итоге никто не пострадал.

По данному факту полиция открыла дело по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). При этом, по словам главы полиции одесской области Олега Беха, причиной обвала могло стать смещение грунта, вызванное строительными работами, которые проводились вблизи дома.