Поисковые работы на месте пожара в Одессе продолжат после разбора стены флигеля

Фото: место обвала (Думская)

Поисковые работы будут продолжены в среду, 11 декабря

Поисковые работы на месте пожара в здании одесского колледжа будут продолжены в среду после демонтажа части аварийного флигеля. Об этом сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По его словам, необходимо для обеспечения безопасности спасателей и правоохранителей.

"Сегодня строители снесли часть аварийного флигеля экономического колледжа. Эта стена могла упасть на головы спасателей и полицейских, из-за чего поисковые работы и следственные действия на этом участке не проводились", - написал Куцый.

Для проведения работ задействованы эксперты Одесской государственной академии строительства и архитектуры, киевские специалисты и коммунальные службы.

"Сейчас снесли два этажа флигеля. Еще два - специалисты должны разобрать завтра утром. Сейчас работе мешает туман", - рассказал он, добавив, что ради безопасности строителей и спасателей операцию по демонтажу решено проводить только в дневное время.

Напомним, сегодня РБК-Украина писало, что в Одессе после пожара в колледже начали демонтаж одной из стен здания.