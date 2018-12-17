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В Одессе на заседание ВСК пришли неизвестные в форме

Новости » Общество    17.12.2018 - 13:02
В Одессе на заседание ВСК пришли неизвестные в форме
Фото (twitter.com/mishajedi)

Неизвестные пришли в здание мэрии Одессы, где проходит заседание временной следственной комиссии

Сегодня, 17 декабря, в Одессе на заседании временной следственной комиссии (ВСК) Верховной рады по вопросам расследования нападений на активистов  пришли неизвестные люди в камуфляже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Михаила Штекеля.

Журналист отметил, что неизвестные "передали документы народному депутату Игорю Луценко".

По словам нардепа Мустафы Найема, "заседание ВСК в Одессе проходит в сопровождении людей в камуфляже и без опознавательных знаков".

Найем в своем telegram-канале написал: "неизвестные утверждают, что ветераны АТО и очень хотят задать вопросы Мустафе Найему".

Он также добавил, что во внутреннем дворе мэрии Одессы расположена такая же группа людей в камуфляжной форме и надписями "Муниципальная варта".

Напомним, ранее парламент поддержал за основу и в целом проект постановления №9370 о предварительном отчете временной следственной комиссии Верховной рады для проведения расследования сведений относительно фактов хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства за 2004 по 2017 годы.

Согласно документу, работа ВСК продлевается на шесть месяцев со дня принятия этого постановления. За это постановление после нескольких неудачных попыток проголосовали 233 парламентария.

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