В Одесі на засідання ТСК прийшли невідомі у формі

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Невідомі прийшли до будівлі мерії Одеси, де проходить засідання тимчасової слідчої комісії

Сьогодні, 17 грудня, в Одесі на засіданні тимчасової слідчої комісії (ВСК) Верховної ради з питань розслідування нападів на активістів прийшли невідомі люди в камуфляжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Михайла Штекеля.

Журналіст зазначив, що невідомі "передали документи народному депутату Ігорю Луценку".

За словами нардепа Мустафи Найєма, "засідання ТСК в Одесі проходить у супроводі людей у камуфляжі без розпізнавальних знаків".

Найєм у своєму telegram-каналі написав: "невідомі стверджують, що ветерани АТО і дуже хочуть задати питання Мустафі Найєму".

Він також додав, що у внутрішньому дворі мерії Одеси розташована така ж група людей у камуфляжній формі і написами "Муніципальна варта".

Це все ж таки працівники муніципальної варти, кажуть у мерії. Приходили, кажуть, до Наєма. pic.twitter.com/hSeXDZjgry — Michael Shtekel (@mishajedi) December 17, 2018

Нагадаємо, раніше парламент підтримав за основу і в цілому проект постанови №9370 про попередньому звіті тимчасової слідчої комісії Верховної ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних силах України та підриву обороноздатності держави за 2004 по 2017 роки.

Згідно із документом, робота ТСК продовжується на шість місяців з дня прийняття цієї постанови. За цю постанову після кількох невдалих спроб проголосували 233 парламентарі.