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В Одессе заработают три новых центра вакцинации. Там можно будет выбрать вакцину

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Среда 29 сентября 2021 08:36
В Одессе заработают три новых центра вакцинации. Там можно будет выбрать вакцину Фото: в Одессе открывают три новых центра вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Одессе открывают три новых центра вакцинации против коронавируса. Прививки можно получить в жилом массиве "Радужный", а также в торговых центрах "Эпицентр" и "Новая линия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины в Facebook.

На выбор доступны три вакцины: AstraZeneca, CoronaVac и Pfizer.

Новые локации и график работы:

  • ТЦ "Эпицентр" - просп. Небесной Сотни, 99, суббота-воскресенье с 10:00 до 16:00, тел.: 050 10 16 396.
  • ТЦ "Новая линия" - Киевское шоссе, 8/2, суббота с 10:00 до 17:00, тел.: 068 202 48 95.
  • Таировский КДЦ - с. Лиманка, ж / м Радужный, 21, понедельник, среда, пятница с 10:00 до 16:00.

Для того, чтобы получить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, іденифікаційний код и мобильный телефон. Предварительная онлайн-запись на прививку доступна через систему Helsi.

Напомним, на днях в Киеве открыли еще один центр массовой вакцинации против COVID-19 в ТРЦ.

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