В Одесі запрацюють три нові центри вакцинації. Там можна буде обрати вакцину
Фото: в Одесі відкривають три нові центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одесі відкривають три нові центри вакцинації проти коронавіруса. Щеплення можна отримати в житловому масиві "Райдужний", а також в торговельних центрах "Епіцентр" та "Нова лінія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України у Facebook.
На вибір доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.
Нові локації та графік роботи:
- ТЦ "Епіцентр" - просп. Небесної Сотні, 99, субота-неділя з 10:00 до 16:00, тел.: 050 10 16 396.
- ТЦ "Нова лінія" - Київське шосе, 8/2, субота з 10:00 до 17:00, тел.: 068 202 48 95.
- Таїровський КДЦ - с.Лиманка, ж/м Радужний, 21, понеділок, середа, п'ятниця з 10:00 до 16:00.
Для того, аби отримати щеплення, необхідно мати при собі паспорт, іденифікаційний код та мобільний телефон. Попередній онлайн-запис на щеплення доступний через систему Helsi.
Нагадаємо, днями у Києві відкрили ще один центр масової вакцинації проти COVID-19 у ТРЦ.