В Одессе "заминировали" международный аэропорт

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сообщение о минировании оказалось ложным

Полиция проверяля анонимное сообщение о минировании международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что в 08:26 в полицию поступило сообщение о заминировании "Международного аэропорта Одесса". Информация поступила на электронный адрес аэропорта.

На место происшествия были направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС.

В ходе обследования "Международного аэропорта Одесса" и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено.

Напомним, в Днепре правоохранители получили семь ложных сообщений о минировании разных объектов во второй половине воскресенья, 14 апреля. Все поступившие в воскресенье сообщения оказались ложными.

Ранее здание Киеврады эвакуировали из-за сообщения о минировании. Правоохранители не нашли взрывчатку в здании. Кроме того, в Киеве закрыли несколько станции столичного метрополитена, "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" из-за сообщения о "минировании".