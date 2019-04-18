ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Одессе "заминировали" международный аэропорт

Новости » Происшествия    18.04.2019 - 10:44
В Одессе "заминировали" международный аэропорт
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сообщение о минировании оказалось ложным

Полиция проверяля анонимное сообщение о минировании международного аэропорта "Одесса". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Сообщается, что в 08:26 в полицию поступило сообщение о заминировании "Международного аэропорта Одесса". Информация поступила на электронный адрес аэропорта.

На место происшествия были направлены специалисты взрывотехнической службы, кинологи, следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции и работники территориального подразделения ГСЧС.

В ходе обследования "Международного аэропорта Одесса" и прилегающей территории взрывных устройств и веществ не обнаружено.

Напомним, в Днепре правоохранители получили семь ложных сообщений о минировании разных объектов во второй половине воскресенья, 14 апреля. Все поступившие в воскресенье сообщения оказались ложными.

Ранее здание Киеврады эвакуировали из-за сообщения о минировании. Правоохранители не нашли взрывчатку в здании. Кроме того, в Киеве закрыли несколько станции столичного метрополитена, "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" из-за сообщения о "минировании".

Кабмин направил 200 млн гривен на новый аэропорт В стрельбе на посту под Одессой ранены три человека
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ОдессаОдессааэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь