В Днепре за вечер "заминировали" 7 объектов

Фото: аэропорт Днепра (из открытых источников)

В полицию поступили сообщения о минировании аэропорта, 3 торговых центров и 3 гостиниц

В Днепре правоохранители получили семь ложных сообщений о минировании разных объектов во второй половине воскресенья, 14 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Первое сообщение 14 апреля поступило о минировании аэропорта - в 16:10, а уже в 16:19 поступило следующее сообщение - о минировании торгового центра "Пассаж", а в 16:35 - о минировании ТРЦ "Караван".

Полиция провела эвакуацию из помещений, на месте работали взрывотехники, ничего угрожающего жизни посетителей и работников торговых центров выявлено не было.

В 18:49 поступило сообщение о минировании магазина "Ашан" в одном из торговых центров Днепра, а после 20:00 - сообщения о минировании гостиниц "Днепропетровск", "Европейская" и "Жовтневий".

Все поступившие в воскресенье сообщения оказались ложными.

Напомним, 14 апреля полиция Киева получила анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Глобус" на Майдане Независимости и эвакуировала оттуда всех посетителей.

Позже правоохранители получили еще 5 анонимных сообщений о минировании четырех отелей на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международного центра современного искусства и торгового центра на улице Бассейной.