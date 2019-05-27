ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве заминировали синагогу Бродского

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 10:37
В Киеве заминировали синагогу Бродского
Фото: Хоральная синагога Бродского ( Андрей Коваль РБК-Украина)

На данный момент проводиться эвакуация людей из здания

На электронную почту столичной Хоральной синогоги Бродского пришло сообщение о заминировании здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного раввина Украины

Как сообщается, сообщение о минировании поступило 27 мая в 08:01. На данный момент проводиться эвакуация людей из здания. 

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас есть 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!", - говорится в сообщении, которое поступило на почту Центральной синаноги. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомире в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра. По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.

Кроме того, 23 мая в Национальную полицию в Харьковской области поступило сообщение на электронную почту об угрозе взрыва в 25 объектах

 

В Житомире ищут взрывчатку в учебных заведениях В центре Киеве на выходные ограничат движение транспорта
Новости Украины Киевминирование
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь