В Киеве заминировали синагогу Бродского

Фото: Хоральная синагога Бродского ( Андрей Коваль РБК-Украина)

На данный момент проводиться эвакуация людей из здания

На электронную почту столичной Хоральной синогоги Бродского пришло сообщение о заминировании здания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного раввина Украины.

Как сообщается, сообщение о минировании поступило 27 мая в 08:01. На данный момент проводиться эвакуация людей из здания.

"В здании заложена самодельная бомба с часовым механизмом. У вас есть 24 часа на разминирование. Еще одна бомба заложена в припаркованном неподалеку автомобиле. Ищите!", - говорится в сообщении, которое поступило на почту Центральной синаноги.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Житомире в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра. По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.

Кроме того, 23 мая в Национальную полицию в Харьковской области поступило сообщение на электронную почту об угрозе взрыва в 25 объектах.