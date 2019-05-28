В Одесі замінували 23 об'єкта

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У поліцію надійшло повідомлення про мінування 15 житлових будинків, 6 медичних установ, залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту Одеса

В Одесі співробітники поліції перевіряють інформацію про замінування 23 об'єктів у місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції області.

Як повідомляється, в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування 15 житлових будинків, 6 медичних установ, залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту Одеса.

"Для перевірки зазначеного повідомлення на місця подій направлена слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та працівники ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві 27 травня на електронну пошту столичної Хоральної синогоги Бродського прийшло повідомлення про замінування будівлі. Під час огляду з приміщення релігійного закладу було евакуйовано 30 осіб. Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Житомирі в поліцію надійшли анонімні повідомлення про закладення вибухівки в приміщенні декількох навчальних закладів обласного центру. За вказаними адресами негайно виїхали слідчо-оперативні групи ГУПН в області та Житомирського відділу поліції, працівники вибухотехнічної служби та представники інших правоохоронних відомств та екстрених служб.