В Житомире ищут взрывчатку в учебных заведениях

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб

В Житомире в полицию поступило сообщение о минировании нескольких учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Сегодня около 08:35 в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра.

Сразу же после получения сообщений по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.

Правоохранители ограничивают доступ к потенциально опасным территориям. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта.

Работники взрывотехнической службы ГУНП, применяя специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.

Информация о событиях должным образом зарегистрировано. В то же время начаты мероприятия по установлению лиц авторов тревожного сообщения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 мая во Львове в полицию поступило сообщение о минировании 13 объектов, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт.

Также в Виннице в пятницу, 24 мая, на почтовые ящики четырех университетов поступили сообщения о заложенной в помещениях взрывчатке. Письма получили администрации национальных Винницкого технического, медицинского, аграрного и государственного педагогического университетов. Аналогичное сообщение получила администрация торгового центра "Мегамолл".