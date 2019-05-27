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В Житомире ищут взрывчатку в учебных заведениях

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 09:58
В Житомире ищут взрывчатку в учебных заведениях
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб

В Житомире в полицию поступило сообщение о минировании нескольких учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области. 

Сегодня около 08:35 в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра. 

Сразу же после получения сообщений по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб.

Правоохранители ограничивают доступ к потенциально опасным территориям. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта.

Работники взрывотехнической службы ГУНП, применяя специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.

Информация о событиях должным образом зарегистрировано. В то же время начаты мероприятия по установлению лиц авторов тревожного сообщения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 24 мая во Львове  в полицию поступило сообщение о минировании 13 объектов, среди которых торговые центры, гостиницы, медучреждения, железнодорожный вокзал и аэропорт. 

Также в Виннице в пятницу, 24 мая, на почтовые ящики четырех университетов поступили сообщения о заложенной в помещениях взрывчатке. Письма получили администрации национальных Винницкого технического, медицинского, аграрного и государственного педагогического университетов. Аналогичное сообщение получила администрация торгового центра "Мегамолл".

Во Львове ищут взрывчатку в 13 объектах В Виннице сообщили о минировании четырех университетов
Новости Украины Житомирминирование
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