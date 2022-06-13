ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі заговорили про перейменування вулиць. Може з'явитися площа Британії

Новость на русском →
Одеса, Понеділок 13 червня 2022 18:09
В Одесі заговорили про перейменування вулиць. Може з'явитися площа Британії Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (РБК-Україна)
Автор: Елізавєта Драбкіна

Мер Одеси Геннадій Труханов виступає за перейменування вулиць і площ міста, названих на честь держави-агресора або російських діячів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Труханова в Facebook.

Труханов вважає, що потрібно перейменувати такі вулиці, як Новомосковська, Бородинська, Курська, Воронезька, Чапаєва.

Також він зазначив, що у 24 одеських вулиць немає назв українською мовою - вони мають бути перекладені. Ще 19 вулиць повинні отримати нові назви, оскільки пов'язані з комуністичним і тоталітарним режимом.

Нові назви

Труханов зазначив, що в процесі перейменування вулиць важливо "не повторювати більшовицьких практик проходження цьогохвилинної кон'юнктури або ідеології". Він вважає, що для навих назв можна використовувати резервний список гідних увічнення осіб і подій, а також імена сучасних героїв і подій.

Мер Одеси вважає, що в місті має з'явитися вулиця Героїв Маріуполя та площа Великої Британії. А на місці скверу Воїнів АТО слід зробити великий меморіал, де буде увічнено імена всіх одеситів, які захищали свою країну.

Нагадаємо, Київ перейменував арку Дружби народів - яка нова назва.

Крім того, у Кривому Розі планують перейменувати всі назви, пов'язані з Росією або з Білоруссю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Генадій Труханов
NEWS
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає