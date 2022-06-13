В Одесі заговорили про перейменування вулиць. Може з'явитися площа Британії
Мер Одеси Геннадій Труханов виступає за перейменування вулиць і площ міста, названих на честь держави-агресора або російських діячів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Труханова в Facebook.
Труханов вважає, що потрібно перейменувати такі вулиці, як Новомосковська, Бородинська, Курська, Воронезька, Чапаєва.
Також він зазначив, що у 24 одеських вулиць немає назв українською мовою - вони мають бути перекладені. Ще 19 вулиць повинні отримати нові назви, оскільки пов'язані з комуністичним і тоталітарним режимом.
Нові назви
Труханов зазначив, що в процесі перейменування вулиць важливо "не повторювати більшовицьких практик проходження цьогохвилинної кон'юнктури або ідеології". Він вважає, що для навих назв можна використовувати резервний список гідних увічнення осіб і подій, а також імена сучасних героїв і подій.
Мер Одеси вважає, що в місті має з'явитися вулиця Героїв Маріуполя та площа Великої Британії. А на місці скверу Воїнів АТО слід зробити великий меморіал, де буде увічнено імена всіх одеситів, які захищали свою країну.
Нагадаємо, Київ перейменував арку Дружби народів - яка нова назва.
Крім того, у Кривому Розі планують перейменувати всі назви, пов'язані з Росією або з Білоруссю.