В Одесі заговорили про перейменування вулиць. Може з'явитися площа Британії

Мер Одеси Геннадій Труханов виступає за перейменування вулиць і площ міста, названих на честь держави-агресора або російських діячів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Труханова в Facebook .

Труханов вважає, що потрібно перейменувати такі вулиці, як Новомосковська, Бородинська, Курська, Воронезька, Чапаєва.

Також він зазначив, що у 24 одеських вулиць немає назв українською мовою - вони мають бути перекладені. Ще 19 вулиць повинні отримати нові назви, оскільки пов'язані з комуністичним і тоталітарним режимом.

Нові назви

Труханов зазначив, що в процесі перейменування вулиць важливо "не повторювати більшовицьких практик проходження цьогохвилинної кон'юнктури або ідеології". Він вважає, що для навих назв можна використовувати резервний список гідних увічнення осіб і подій, а також імена сучасних героїв і подій.

Мер Одеси вважає, що в місті має з'явитися вулиця Героїв Маріуполя та площа Великої Британії. А на місці скверу Воїнів АТО слід зробити великий меморіал, де буде увічнено імена всіх одеситів, які захищали свою країну.