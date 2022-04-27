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В Кривом Роге переименуют топографические названия, связанные с Россией и Беларусью

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 22:17
В Кривом Роге переименуют топографические названия, связанные с Россией и Беларусью Фото: в Кривом Роге переименуют топографические названия, связанные с Россией и Беларусью (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Кривом Роге планируют переименовать все топографические названия, которые связаны с Россией или же Беларусью. Для этого во время сессии городского совета была создана специальная комиссия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

"Кто-то скажет, что не время, есть вопросы поважнее. Но не может быть в Кривом Роге улиц Московская, Волгоградская или особенно Бурятская, когда в 50 километрах от города совершают подразделения орков из Бурятии", - заявил Вилкул.

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