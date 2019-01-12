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В Одесі затримали жінку за антиукраїнську пропаганду

Новини » Суспільство    12.01.2019 - 22:34
В Одесі затримали жінку за антиукраїнську пропаганду
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Жінку затримали після повернення з поїздки до Російської Федерації

Правоохоронці затримали жительку Одеси, яка в соціальних мережах розповсюджувала антиукраїнську пропаганду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України у Facebook.

Як повідомляється, жінка регулярно розміщувала на сторінках у соціальних мережах інформацію з закликами до зміни держкордону і конституційного ладу України, а також матеріали, що популяризують терористичні організації "ДНР" та "ЛНР".

Зазначається, що жінку затримали після повернення з чергової поїздки до Російської Федерації.

"У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України агітаторці повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності", - додали в СБУ.

В Одесі затримали жінку за антиукраїнську пропаганду

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жительці Новоайдарського району Луганської області повідомили про підозру через участь в організації так званого "референдуму про незалежність ЛНР". Жінка перевіряла документи місцевих жителів та видавала "бюлетні" для голосування.

Додамо, раніше міськрайонний суд Тернополя засудив до 14 років тюрьми заочно одного з ватажків незаконного збройного формування терористичної організації "ЛНР" на прізвисько "Рижий".

 

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