В Одессе задержали разыскиваемого Интерполом преступника

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Италию

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали разыскиваемого Интерполом преступника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, правоохранители задержали в Одессе объявленного в международный розыск Интерполом гражданина одной из Балканских стран.

Как сообщается, мужчина долго скрывался от правоохранителей Италии в различных странах, его подозревают в организации контрабанды и незаконного сбыта тяжелых наркотиков.

"Задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны Евросоюза через территорию Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины в Италию.

Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области правоохранители задержали банду вымогателей.