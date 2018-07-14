В Одессе задержали разыскиваемого Интерполом преступника

Новости Происшествия 14.07.2018 - 03:24
Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)
Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)

Сейчас решается вопрос об экстрадиции задержанного в Италию

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали разыскиваемого Интерполом преступника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Так, правоохранители задержали в Одессе объявленного в международный розыск Интерполом гражданина одной из Балканских стран.

Как сообщается, мужчина долго скрывался от правоохранителей Италии в различных странах, его подозревают в организации контрабанды и незаконного сбыта тяжелых наркотиков.

"Задержанный также планировал организовать незаконный транзит кокаина и героина в страны Евросоюза через территорию Украины", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции мужчины в Италию.

В Одессе задержали разыскиваемого Интерполом преступника

Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области правоохранители задержали банду вымогателей.

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Теги:  Служба безопасности Украины,  Одесса,  Интерпол  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС