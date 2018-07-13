В Сумській області СБУ затримала банду вимагачів

Злочинна група займалась вимаганням грошей та незаконним заволодінням майна жителів регіону

В Сумській області Служба безпеки України (СБУ) затримала банду яка займалась розбійним заволодінням майна та грошей жителів області та приватних підприємців. Про це доповідає прес-служба СБУ.

В Охтирці правоохоронцям вдалось затримати двох учасників групи під час отримання ними півтори тисячі доларів. Вони вимагали гроші від власника авто за "вирішення питання" повернення майна.

Під час обшуку за місцем проживання організатора банди, правоохоронцями було вилучено майже сто тисяч гривень, мисливські ножі, золоті прикраси та майнові розписки жителів Сумської області.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання), досудове слідство триває.

Оперативники СБУ встановили, що до складу групи входили жителі області з кримінальним минулим, серед яких були люди кримінального авторитету "Льори Сумського".

СБУ, спільно з Нацполіцією та керівництвом прокуратури, зупинили діяльність злочинної групи від дій яких постраждали більше десятка жителів області.

Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, співробітникам СБУ вдалось попередити кібератаку РФ на важливий об'єкт в системі водопостачання. Системи підприємства були умисно уражені комп’ютерним вірусом VPNFilter з території РФ.