В Одесі затримали розшукуваного Інтерполом зловмисника
Наразі вирішується питання про екстрадицію затриманого до Італії
В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали розшукуваного Інтерполом зловмисника. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.
Так, правоохоронці затримали в Одесі оголошеного у міжнародний розшук Інтерполом громадянина однієї з Балканських країн.
Як повідомляється, чоловік довго переховувався від правоохоронців Італії в різних країнах, його підозрюють в організації контрабанди та незаконного збуту важких наркотиків.
"Затриманий також планував організувати незаконний транзит кокаїну та героїну до країн Євросоюзу через територію України", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про екстрадицію чоловіка до Італії.
Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області правоохоронці затримала банду вимагачів.