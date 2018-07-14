В Одесі затримали розшукуваного Інтерполом зловмисника

Наразі вирішується питання про екстрадицію затриманого до Італії

В Одесі співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали розшукуваного Інтерполом зловмисника. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Так, правоохоронці затримали в Одесі оголошеного у міжнародний розшук Інтерполом громадянина однієї з Балканських країн.

Як повідомляється, чоловік довго переховувався від правоохоронців Італії в різних країнах, його підозрюють в організації контрабанди та незаконного збуту важких наркотиків.

"Затриманий також планував організувати незаконний транзит кокаїну та героїну до країн Євросоюзу через територію України", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про екстрадицію чоловіка до Італії.

Фото: затримання зловмисника (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області правоохоронці затримала банду вимагачів.