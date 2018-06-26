В Одессе задержали организатора наркобизнеса

Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет почти 20 тыс. долларов

В Одессе сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) задержали организатора наркобизнеса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБ Украины задержали в Одессе организатора наркобизнеса в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения очередного почтового отправления", - говорится в сообщении.

Как сообщается, правоохранители изъяли из посылки 350 различных таблеток и порошкообразное вещество, которые содержат в своем составе особо опасные наркотические вещества бупренорфин, фентанил, морфин и кокаин.

Отмечается, стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет почти 20 тыс. долларов.

Так, оперативники спецслужбы установили, что гражданин одной из стран Закавказья, который временно проживает в Одессе, организовал переправку наркотиков из заграницы через почтовые сервисы. Запрещенные препараты наркоделец заказывал у своих знакомых, проживающих в одной из стран Европы. "Товар", скрытый в отправлениях с продуктами питания, направлялся в Украину.

Правоохранители задокументировали, что посылки с психотропами забирал брат наркодельца, которой является гражданином Украины. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона.

Правоохранители изъяли из посылки триста пятьдесят разных таблеток и порошкообразное вещество, которые содержат в своем составе особо опасные наркотические вещества бупренорфин, фентанил, морфин и кокаин.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области организатор наркобизнеса получил шесть лет тюрьмы.