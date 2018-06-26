Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Одессе задержали организатора наркобизнеса

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 02:59
Фото: изъятые психотропы (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые психотропы (ssu.gov.ua)

Стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет почти 20 тыс. долларов

В Одессе сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) задержали организатора наркобизнеса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники СБ Украины задержали в Одессе организатора наркобизнеса в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины после получения очередного почтового отправления", - говорится в сообщении.

Как сообщается, правоохранители изъяли из посылки 350 различных таблеток и порошкообразное вещество, которые содержат в своем составе особо опасные наркотические вещества бупренорфин, фентанил, морфин и кокаин.

Отмечается, стоимость изъятой партии наркотиков на "черном рынке" составляет почти 20 тыс. долларов.

Так, оперативники спецслужбы установили, что гражданин одной из стран Закавказья, который временно проживает в Одессе, организовал переправку наркотиков из заграницы через почтовые сервисы. Запрещенные препараты наркоделец заказывал у своих знакомых, проживающих в одной из стран Европы. "Товар", скрытый в отправлениях с продуктами питания, направлялся в Украину.

Правоохранители задокументировали, что посылки с психотропами забирал брат наркодельца, которой является гражданином Украины. Злоумышленники реализовывали наркотик в розницу на территории региона.

Правоохранители изъяли из посылки триста пятьдесят разных таблеток и порошкообразное вещество, которые содержат в своем составе особо опасные наркотические вещества бупренорфин, фентанил, морфин и кокаин.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области организатор наркобизнеса получил шесть лет тюрьмы.

В Одесской области начальника исполнительной службы осудили на 5 лет за взятку По факту взрыва в Одессе открыто уголовное производство
Теги публикации: Одесса, Одесса, наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь