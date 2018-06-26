В Одесі затримали організатора наркобізнесу

Вартість вилученої партії наркотиків на "чорному ринку" становить майже 20 тис. доларів

В Одесі співробітники Служби Безпеки України (СБУ) затримали організатора наркобізнесу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники СБ України затримали в Одесі організатора наркобізнесу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового поштового відправлення", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, правоохоронці вилучили з посилки 350 різних пігулок та порошкоподібну речовину, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні речовини - бупренорфін, фентаніл, морфін та кокаїн.

Зазначається, вартість вилученої партії наркотиків на "чорному ринку" становить майже 20 тис. доларів.

Так, оперативники спецслужби встановили, що громадянин однієї з країн Закавказзя, який тимчасово проживає в Одесі, організував переправлення наркотиків із закордону через поштові сервіси. Заборонені препарати наркоділок замовляв у своїх знайомих, які мешкають в одній з країн Європи. "Товар", прихований у відправленнях з продуктами харчування, надсилався в Україну.

Правоохоронці задокументували, що посилки із психотропами забирав брат наркоділка, якій є громадянином України. Зловмисники реалізовували наркотик у роздріб на території регіону.

Правоохоронці вилучили з посилки триста п’ятдесят різних пігулок та порошкоподібну речовину, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні речовини – бупренорфін, фентаніл, морфін та кокаїн.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області організатор наркобізнесу отримав шість років в'язниці.