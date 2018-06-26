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Інтерв'ю

В Одесі затримали організатора наркобізнесу

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 02:59
Фото: вилучені психотропи (ssu.gov.ua)
Фото: вилучені психотропи (ssu.gov.ua)

Вартість вилученої партії наркотиків на "чорному ринку" становить майже 20 тис. доларів

В Одесі співробітники Служби Безпеки України (СБУ)  затримали організатора наркобізнесу. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Співробітники СБ України затримали в Одесі організатора наркобізнесу згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового поштового відправлення", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомляється, правоохоронці вилучили з посилки 350 різних пігулок та порошкоподібну речовину, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні речовини - бупренорфін, фентаніл, морфін та кокаїн. 

Зазначається, вартість вилученої партії наркотиків на "чорному ринку" становить майже 20 тис. доларів.

Так, оперативники спецслужби встановили, що громадянин однієї з країн Закавказзя, який тимчасово проживає в Одесі, організував переправлення наркотиків із закордону через поштові сервіси. Заборонені препарати наркоділок замовляв у своїх знайомих, які мешкають в одній з країн Європи. "Товар", прихований у відправленнях з продуктами харчування, надсилався в Україну.

Правоохоронці задокументували, що посилки із психотропами забирав брат наркоділка, якій є громадянином України. Зловмисники реалізовували наркотик у роздріб на території регіону.

Правоохоронці вилучили з посилки триста п’ятдесят різних пігулок та порошкоподібну речовину, які містять у своєму складі особливо небезпечні наркотичні речовини – бупренорфін, фентаніл, морфін та кокаїн. 

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області організатор наркобізнесу отримав шість років в'язниці.

У Одеській області начальника Держвиконслужби засудили на 5 років за хабар За фактом вибуху в Одесі відкрито кримінальне провадження
Теги публікації: Одеса, Одеса, наркотики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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