В Одессе задержали лидера ОПЗЖ в Мариуполе. Его называют бывшим мужем Поклонской

Сообщается, что его разоблачили на возможном содействии стране-агрессору.

"По оперативной информации, он является бывшим мужем "экс-генерального прокурора" Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, Клименко выступал за восстановление экономических связей с Россией и стал одним из рупоров Кремля на Донбассе. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело посягательства на территориальную целостность Украины.

Кроме того, накануне военного вторжения России он на своей странице в Facebook призвал к свержению украинской власти. Подозреваемого нашли на съемной квартире в Одессе, его передали Службе безопасности Украины.