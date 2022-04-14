UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе задержали лидера ОПЗЖ в Мариуполе. Его называют бывшим мужем Поклонской

Фото: глава фракции ОПЗЖ в Мариуполе Владимир Клименко (facebook.com/klimenko.mer)
Автор: Александр Мороз

В Одессе задержали лидера фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Владимира Клименко. Его называют бывшим мужем экс-прокурора Натальи Поклонской, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что его разоблачили на возможном содействии стране-агрессору.

"По оперативной информации, он является бывшим мужем "экс-генерального прокурора" Крыма Натальи Поклонской, которая являлась одной из главных фигур во время аннексии Крыма Россией", - говорится в сообщении.

По данным ГБР, Клименко выступал за восстановление экономических связей с Россией и стал одним из рупоров Кремля на Донбассе. Сегодня в отношении него в суде рассматривается дело посягательства на территориальную целостность Украины.

Кроме того, накануне военного вторжения России он на своей странице в Facebook призвал к свержению украинской власти. Подозреваемого нашли на съемной квартире в Одессе, его передали Службе безопасности Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты из ОПЗЖ в Мариуполе корректировали огонь оккупантов и способствовали созданию гуманитарной катастрофы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаМариупольНаталья ПоклонскаяГБРОппозиционная платформа За життя