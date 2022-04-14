RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі затримали лідера ОПЗЖ у Маріуполі. Його називають колишнім чоловіком Поклонської

Фото: голова фракції ОПЗЖ у Маріуполі Володимир Клименко (facebook.com/klimenko.mer)
Автор: Олександр Мороз

В Одесі затримали лідера фракції "Опозиційної платформи - За життя" Володимира Клименка. Його називають колишнім чоловіком екс-прокурора Наталії Поклонської, яка в 2014 році перейшла на бік окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Повідомляється, що його викрили на можливому сприянні країні-агресору.

"За оперативною інформацією, він є колишнім чоловіком "екс-генерального прокурора" Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, Клименко виступав за відновлення економічних зв'язків з Росією і став одним з рупорів Кремля на Донбасі. Сьогодні щодо нього в суді розглядається справа посягання на територіальну цілісність України.

Крім того, напередодні військового вторгнення Росії він на своїй сторінці в Facebook закликав до повалення української влади. Підозрюваного знайшли на орендованій квартирі в Одесі, його передали Службі безпеки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати з ОПЗЖ у Маріуполі коригували вогонь окупантів і сприяли створенню гуманітарної катастрофи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаМаріупольНаталья ПоклонскаяДБРОпозиційна платформа За життя