В Одесі затримали лідера ОПЗЖ у Маріуполі. Його називають колишнім чоловіком Поклонської

Повідомляється, що його викрили на можливому сприянні країні-агресору.

"За оперативною інформацією, він є колишнім чоловіком "екс-генерального прокурора" Криму Наталії Поклонської, яка була однією з головних фігур під час анексії Криму Росією", - йдеться в повідомленні.

За даними ДБР, Клименко виступав за відновлення економічних зв'язків з Росією і став одним з рупорів Кремля на Донбасі. Сьогодні щодо нього в суді розглядається справа посягання на територіальну цілісність України.

Крім того, напередодні військового вторгнення Росії він на своїй сторінці в Facebook закликав до повалення української влади. Підозрюваного знайшли на орендованій квартирі в Одесі, його передали Службі безпеки України.