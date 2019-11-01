В Одессе задержали гражданина РФ с составляющими к оружию

Фото: составляющие к оружию (facebook.com/Odessaborderguard)

Нашли два магазина к автоматической винтовки М16 и один магазин к пистолету Глок

В Одессе пограничники задержали гражданина Российской Федерации (РФ) с составляющими к винтовке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Одесского Пограничного Отряда.

Сообщается,что выявить правонарушителя помогла служебная собака, которая была привлечена к проверке пассажиров одного из рейсов, что следовали в Минск.

"Четверолапый натренированный на оружие и взрывчатые вещества, среагировал на багаж гражданина РФ. При осмотре багажа совместно с сотрудниками таможни в чемодане гражданина России обнаружено два магазина к автоматической винтовки М16 и один магазин к пистолету Глок", - говорится в сообщении.

Также составляющие к оружию изъяли, а мужчину передали полиции.

Фото: составляющие к оружию (facebook.com/Odessaborderguard)

Напомним, 25 октября в Харькове двое мужчин вышли из супермаркета и шли к парковке. Встретившись с вооруженным человеком, началась перестрелка. В результате один мужчина погиб, другой получил ранения бедра, плеча и головы. В полиции инцидент назвали "бандитскими разборками".

Ранее полиция изъяла большой арсенал оружия у одного из фигурантов. Правоохранители заявили, что это самый большой арсенал оружия, изъятый за последние годы. Среди изъятого - 130 подствольных гранат к подствольному гранатомету, 5 тротиловых шашек, 7 ручных противотанковых гранатометов, электродетонаторы, 6 пехотных огнеметов "Шмель", фрагменты стрелкового оружия, автоматическое оружие, ружья, пистолеты, большое количество патронов различных калибров.