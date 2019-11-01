В Одесі затримали громадянина РФ із складовими до зброї

Фото: складові до зброї (facebook.com/Odessaborderguard)

Знайшли два магазини до автоматичної гвинтівки М16 і один магазин до пістолета Глок

В Одесі прикордонники затримали громадянина Російської Федерації (РФ) з складовими до гвинтівки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Одеського Прикордонного Загону.

Повідомляється,що виявити правопорушника допомогла службова собака, яка була залучена до перевірки пасажирів одного з рейсів, що слідували в Мінськ.

"Чотирилапий натренований на зброю та вибухові речовини, зреагував на багаж громадянина РФ. При огляді багажу спільно з співробітниками митниці у валізі громадянина Росії виявлено два магазини до автоматичної гвинтівки М16 і один магазин до пістолета Глок", - йдеться у повідомленні.

Також складові до зброї вилучили, а чоловіка передали поліції.

Фото: складові до зброї (facebook.com/Odessaborderguard)

Нагадаємо, 25 жовтня в Харкові двоє чоловіків вийшли з супермаркету і йшли до парковки. Зустрівшись із озброєним чоловіком, почалася перестрілка. В результаті один чоловік загинув, інший отримав поранення стегна, плеча і голови. У поліції інцидент назвали "бандитськими розборками".

Раніше поліція вилучила великий арсенал зброї у одного з фігурантів. Правоохоронці заявили, що це самий великий арсенал зброї, вилучений за останні роки. Серед вилученого - 130 підствольних гранатометів до підствольного гранатомету, 5 тротилових шашок, 7 ручних протитанкових гранатометів, електродетонатори, 6 піхотних вогнеметів "Джміль", фрагменти стрілецької зброї, автоматична зброя, рушниці, пістолети, велику кількість патронів різних калібрів.