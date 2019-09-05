В Одессе задержали банду наркоторговцев

В Одессе сотрудники прокуратуры задержали 5 человек, которые занимались наркобизнесом на территории города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Отмечается, что ранее судимая за наркодилерство 28-летняя уроженка города Татарбунары организовала "сетку" из соучастников, которые систематически сбывали психотропы в Одессе.

"Женщина отвечала за получение товара, а 4 жителя Одессы продавали "зелье" тремя путями: через "закладки", из рук в руки, а также через специально созданный интернет-магазин", - говорится в сообщении.

Фото: изъятые наркотики (od.gp.gov.ua)

Во время обысков мест проживания наркоторговцев, правоохранители изъяли 70 грам РVP (особенно опасное психотропное вещество, оборот которого запрещен), электронные весы, мобильные телефоны и записи с базой "клиентов".

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении пяти соучастников. Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее в Хмельницком изъяли партию наркотиков почти на 2 миллиона гривен. Было обнаружено около 7 кг марихуаны, более 100 растений конопли, 1,5 кг прекурсоров, амфетамин, экстази, соли и тому подобное. Наркоторговцам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритании изъяли крупнейшую в истории партию героина общей стоимостью более 114 млн долларов.