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В Одессе задержали агента спецслужбы РФ: собирал информацию о защитных оборонных сооружениях

Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины задержала в Одессе информатора РФ. В частности, предатель собирал информацию о защитных сооружениях, которые самооборона обустроила в области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, в Одессе задержали агента, которого завербовала российская спецслужба во время визита во временно оккупированный Крым

Основной его задачей был сбор информации о защитных оборонительных сооружениях, которые силы самообороны обустроили в области.

К тому же предатель лично объехал окрестности Одессы и Черноморска, фиксировал размещение блокпостов, их точные координаты, количество лиц и военное снаряжение.

Кроме того, он собирал сведения о гражданах РФ, которые присоединились к добровольческим батальонам в Украине.

Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила разговор оккупанта под Харьковом.

Также мы писали, что СБУ задержала агентов России и боевиков "ЛНР". Им инкриминируют госизмену.

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Служба безопасности Украины