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В Одесі затримали агента спецслужби РФ: збирав інформацію про захисні оборонні споруди

Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України затримала в Одесі інформатора РФ. Зокрема, зрадник збирав інформацію про захисні споруди, які самооборона облаштувала в області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, в Одесі затримали агента, якого завербувала російська спецслужба під час візиту до тимчасово окупованого Криму

Основним його завданням був збір інформації про захисні оборонні споруди, які сили самооборони облаштували в області.

До того ж зрадник особисто об'їхав околиці Одеси та Чорноморська, фіксував розміщення блокпостів, їх точні координати, кількість осіб та військове спорядження.

Окрім того, він збирав відомості про громадян РФ, які приєднались до добровольчих батальйонів в Україні.

Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила розмову окупанта під Харковом.

Також ми писали, що СБУ затримала агентів Росії та бойовиків "ЛНР". Їм інкримінують держзраду.

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Служба безпеки України