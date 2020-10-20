ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Одесі заблокували транзит 750 кг наркотиків, - СБУ

Одеса, Вівторок 20 жовтня 2020 15:29
В Одесі заблокували транзит 750 кг наркотиків, - СБУ
Фото: затримання (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України в Одесі блокувала транзит 750 кг психотропної речовини каптагон. Така кількість цього наркотику на чорному ринку оцінюється у понад 30 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, СБУ затримала трьох фігурантів справи. Ними виявились двоє мешканців Одеси та один Львова. Правоохоронці відкрили справу за статтею "Контрабанда наркотичних засобів", ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

У відомстві зазначають, що зловмисники замовили наркотики в одній з країн Середземноморського басейну. Товар на початку вересня прибув до морського порту "Південний", де був прихований в контейнері із солодощами. Потім наркоділки перемістили вантаж у складське приміщення.

Для переправлення каптагону до однієї з країн Перської затоки вони придбали партію кукурудзяного крохмалю. Два контейнери з наркотиками зловмисники доставили до Одеського морського порту.

Фото: СБУ блокувала транзит наркотиків (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в "ДНР" транзитом через Росію.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство наркотики

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся