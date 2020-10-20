В Одесі заблокували транзит 750 кг наркотиків, - СБУ

Фото: затримання (ssu.gov.ua)

Служба безпеки України в Одесі блокувала транзит 750 кг психотропної речовини каптагон. Така кількість цього наркотику на чорному ринку оцінюється у понад 30 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, СБУ затримала трьох фігурантів справи. Ними виявились двоє мешканців Одеси та один Львова. Правоохоронці відкрили справу за статтею "Контрабанда наркотичних засобів", ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.

У відомстві зазначають, що зловмисники замовили наркотики в одній з країн Середземноморського басейну. Товар на початку вересня прибув до морського порту "Південний", де був прихований в контейнері із солодощами. Потім наркоділки перемістили вантаж у складське приміщення.

Для переправлення каптагону до однієї з країн Перської затоки вони придбали партію кукурудзяного крохмалю. Два контейнери з наркотиками зловмисники доставили до Одеського морського порту.

Фото: СБУ блокувала транзит наркотиків (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, на початку жовтня СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в "ДНР" транзитом через Росію.