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В Одесі заблокували контрабанду алкоголю і сигарет

Новини » Надзвичайні події    15.11.2018 - 12:57
В Одесі заблокували контрабанду алкоголю і сигарет
Фото: операція в Одесі (ssu.gov.ua)

Вартість вилученої контрабанди становить майже 3 млн гривень

Служба безпеки України заблокувала контрабанду алкоголю і сигарет в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними СБУ, місцеві жителі налагодили контрабанду алкоголю і тютюнових виробів з однієї з сусідніх країн посередництвом міжнародних поштових сервісів. Для зберігання товару, використовували склад одного з поштових перевізників в Одесі. Контрабандний товар поширювався через місцевих продавців.

Також повідомляється, що правоохоронці виявили на території складу 135 тис. пачок сигарет і майже 500 пляшок алкоголю без акцизних марок. Вартість вилученого товару становить майже 3 млн гривень. В рамках кримінального провадження тривають слідчо-оперативні дії.

 

Фото: операція в Одесі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумській області заблокували канал російської контрабанди. Кілька громадян Росії переправляли через кордон отрутохімікати, автозапчастини та продукти харчування.

Крім того, напередодні в Закарпатській області прикордонники виявили 6 тис. пачок контрабандних сигарет.

 

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