В Закарпатской области пограничники обнаружили 6 тыс. пачек контрабандных сигарет

Фото: найдены пакеты с сигаретами (dpsu.gov.ua)

Неизвестный демонтировал три метра забора на границе, оставил сигареты и сбежал

Пограничники обнаружили в Закарпатской области 12 заброшенных пакетов вблизи государственной границы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, пакеты обнаружили пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда во время проверки полученной информации. Правоохранители сначала обнаружили движение неизвестного человека. При попытке его задержать они осуществили предупредительный выстрел вверх, но правонарушителю удалось сбежать.

В то же время, проверяя прилегающую территорию, пограничники нашли 12 пакетов с табачными изделиями. Кроме того, группа реагирования обнаружила демонтаж трех метров забора и дорожку следов к реке Тиса. Однако, признаков нарушения государственной границы не обнаружили.

Всего нашли почти 6 тысяч пачек сигарет. Их передадут работникам фискальной службы для осуществления дальнейших правовых действий.

Фото: поврежденный забор на государственной границе (dpsu.gov.ua)

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Гражданской гвардией Испании пресекли контрабанду в Украину почти пяти килограммов кокаина. Наркотики переправляли через Испанию из Центральной Америки с помощью международных почтовых перевозок.

Кроме того, сообщалось, что в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил изъяли партию контрафактных сигарет на сумму почти 300 тыс. гривен. При осмотре транспортного средства был обнаружен подакцизный товар - 15 ящиков с 7,5 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных брендов.