В Одессе за взятку приговорили двух полицейских

В Одессе приговорили двух бывших сотрудников Киевского райотдела полиции города за вымогательство и получение взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебный репортер".

Как сообщается, в 2015 году правоохранители вместе с гражданским агентом задержали 18-летнего местного жителя и под угрозой ареста за покупку наркотиков требовали взятку в размере 500 грн.

Правоохранители свою вину отрицали, однако их сообщник свою вину признал и во время допроса дал показания.

Отмечается, что правоохранителей приговорили к 5 годам лишения свободы, их подельнику за обличительные показания суд смягчил наказание до 17 тыс. грн штрафа.

Напомним, ранее следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Черновцах задержали главного государственного ревизора-инспектора управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области по факту вымогательства и получения взятки в размере 700 долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожской обл. ГБР задержало заместителя руководителя райотдела полиции. В ГБР заявили, что по предварительной информации, задержанные правоохранители пытались получить от местного предпринимателя, который занимается торговлей металлоломом, ежемесячную плату в размере 8 тыс. гривен.