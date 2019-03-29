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В Одессе на взятке задержали судью

Новости » Происшествия    29.03.2019 - 12:13
В Одессе на взятке задержали судью
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Судья требовала взятку в размере 2,5 тыс. долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро украины разоблачили на взятке судью одного из районных судов Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в производстве судьи с 2017 года находилась исковое заявление жителя Одессы к одному из акционерных предприятий о признании недействительным решения о выделении жилой квартиры.

Дело не рассматривалось по существу более 1,5 года, за что реальный собственник жилья не могла распоряжаться своей приватизированной квартирой. В феврале 2019 года собственник квартиры обратилась в Малиновский районный суд Одессы с иском об отводе судьи.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в марте в частной беседе судья предъявил требование об уплате неправомерной выгоды в размере 2,5 тыс. долларов для принятия решения в интересах владельца квартиры.

Правоохранители задержали судью во время получения всей суммы взятки.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Фото: задержание судьи-взяточника (ssu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Волынской области следователи СБУ объявили подозрение задержанному на взятке прокурору отдела прокуратуры области. Чиновник требовал 2 тыс. долларов взятки.

Напомним, главу сельского совета в Чуднівськму районе задержали за получении 35 тыс. долларов взятки.

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