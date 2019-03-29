ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Одесі на хабарі затримали суддю

Новини » Надзвичайні події    29.03.2019 - 12:13
У Одесі на хабарі затримали суддю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Суддя вимагала хабар у розмірі 2,5 тис. доларів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро викрили на хабарі суддю одного з районних судів Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ

Оперативники спецслужби встановили, що у провадженні судді з 2017 року перебувала позовна заява мешканця Одеси до одного з акціонерних підприємств щодо визнання недійсним рішення про виділення житлової квартири.

Справа не розглядалась по суті понад 1,5 роки, через що реальний власник житла не могла розпоряджатись своєю приватизованою квартирою. У лютому 2019 року власник квартири звернулася до Малиновського районного суду Одеси з позовом про відвід судді. 

Співробітники СБУ задокументували, що у березні в приватній бесіді суддя висунув вимогу про сплату неправомірної вигоди у розмірі 2,5 тис. доларів для прийняття рішення в інтересах власника квартири. 

Правоохоронці затримали суддю під час отримання всієї суми хабара. 

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Фото: затримання судді-хабарника (ssu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Волинській області слідчі СБУ оголосили підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури області. Посадовець вимагав 2 тис. доларів хабара.

Нагадаємо, голову сільської ради у Чуднівськму районі затримали за одержання 35 тис. доларів хабара.

У Дніпрі на хабарі затримали начальника міграційної служби У Харкові на хабарі затримали майора поліції
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України ОдесавзяткаОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся