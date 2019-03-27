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В Житомирской обл. на взятке в 35 тыс. долларов задержали сельского голову

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 11:06
В Житомирской обл. на взятке в 35 тыс. долларов задержали сельского голову
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Деньги он требовал за предоставление в аренду 116 га земли

Главу сельского совета в Чуднівськму районе задержали при получении 35 тыс. долларов взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Житомирской области.

Как отмечается, председатель сельсовета требовал взятку за предоставление в аренду 116 га земли от представителя фермерского хозяйства из расчета 300 долларов США за 1 гектар земли.

Во вторник, 26 марта 2019 года, вечером правоохранители задержали взяточника и изъяли из автомобиля, который ему принадлежит, 30 тыс. долларов.

Кроме того, во время проведенного в его домовладении обыска, обнаружено и изъято 10,2 тыс долларов , 10,5 тыс. гривен и 5 тыс. российских рублей, в том числе часть первого транша неправомерной выгоды в сумме более 3,5 тыс. долларов.

Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 (Получение взятки) УК Украины и избрания меры пресечения.

Фото: задержание взяточника (zhit.gp.gov.ua)

Напомним, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали на взятке в 5 тыс. долларов в Харькове майора полиции, старшего оперуполномоченого Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области.

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила на взятке в 20 тыс. долларов начальника одного из территориальных сервисных центров МВД Черниговской области.

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