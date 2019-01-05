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В Одессе на взятке задержали работника банка

Новости » Происшествия    05.01.2019 - 22:20
В Одессе на взятке задержали работника банка
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Работник банка предлагал снять обременения с транспортного средства за вознаграждение

Руководитель следственного отдела управления Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет сообщил, что в Одессе правоохранители задержали на взятке сотрудника одного из местных банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Шайхета в Facebook.

Шайхет рассказал, что специалист отдела одного из банков предлагал снять обременения с транспортного средства за вознаграждение в 2 тысячи долларов США. Работник был задержан во время получения неправомерной выгоды.

"Следствие продолжается, коррупционера задержан в порядке ст.208 УПК Украины", - добавил Шайхет.

 

Фото: задержание сотрудника банка (facebook.com/profile.php?id=100005813858099)

Ранее сообщалось, что во Львовской области задержали на взятке главу райгосадминистрации. Чиновник требовал от своего подчиненного 21 тыс. гривен, за что обещал не создавать искусственных препятствий в служебной деятельности и премировании подчиненного.

Добавим, что Сиховский районный суд Львова осудил на 9 лет лишения свободы бывшего городского голову города Николаев в Львовской области за получение им взятки в 1 млн гривен.

 

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