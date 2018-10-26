Экс-мэра города во Львовской области осудили на 9 лет за взятку в 1 млн гривен

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Также суд назначил 8 лет лишения свободы двум сообщникам мэра райцентра Николаев

Сыховский районный суд Львова осудил на 9 лет лишения свободы бывшего городского голову города Николаев во Львовской области за получение им взятки в 1 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Судебную власть Украины".

На заседании суда, которое состоялось в пятницу, 26 октября, также было объявлено приговоры двум подельникам экс-мэра. Это специалист по энергосбережению и коммунальной собственности Николаевского горсовета и специалисту-контролеру Николаевского КП ЖКУ, которые обвинувачувались в коррупции.

Все трое были задержаны во время получения от гражданина Харькова взятки в размере 1 млн гривен за подготовку, лоббирование, принятие и подписание определенных решений горсовета. В частности, речь идет об изготовлении и согласовании технической и разрешительной документации, а также организацию победы во время проведения аукциона и покупки земельного участка площадью 3,42 га по заниженной стоимости.

В частности, экс-мэр и чиновники горсовета дожны были повлиять на принятие депутатами мэрии решения о временном снижении с 10% до 5% от размера инвестиционного обязательства. На участке планировали построить литейный цех.

Относительно бывшего городского головы, суд решил назначить ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административных функций в органах местного самоуправления сроком на 2 года с конфискацией всего лично принадлежащего ему имущества.

Относительно его сообщников, их приговорили к 8 годам лишения свободы с аналогичными ограничениями.

По данным львовского издания zaxid.net, речь идет об экс-мэре Николаева Игоре Химчаке и двоим работникам Николаевского горсовета Игоря Герылива и Романа Старовецкого.

Фото: Игорь Химчак (facebook.com/Игорь-Химчак)

Напомним, во вторник, 23 октября, полицейские разоблачили на взятке в 10 тыс. долларов первого заместителя председателя одной из районных государственных администраций и руководителя отдела этой РГА.